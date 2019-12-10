Подсчитано количество неофициально занятых россиян

Экономисты подсчитали количество неофициально занятых россиян

По результатам расчётов, бюджет не получает 3 трлн рублей доходов, почти 3% ВВП, в год из-за теневой занятости. Около 13 млн россиян не платят налоги с трудовой деятельности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование экспертов рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».

Росстат. При расчётах экономисты опирались на данные ФНС

Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, — приводит результаты исследования РБК.

Вывести таких работников из теневой занятости почти невозможно, в первую очередь, из-за специфики деятельности неофициально занятых. Как правило, неофициально занятые работают в сферах услуг, мелкого производства и ремонта. Государство не может стимулировать выход из налоговой тени этих работников, а также не имеет на них административного воздействия, отмечают эксперты. Кроме того, попытка контролировать неофициально занятых через банковскую систему приводит к переходу таких работников к наличным расчётам.