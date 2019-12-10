Выжить в 2020 году: кого уволят с работы

Массовых сокращений работников в 2020 году не будет. Более половины компаний сохранят численность персонала на уровне текущего года, и только 2,8% уменьшат штат, прогнозирует HeadHunter. Впрочем, это не связано с восстановлением экономики, а, скорее, указывает на нехватку кадров на рынке труда, особенно квалифицированных.

Компании, специализирующиеся на поиске персонала, говорят о стабилизации рынка труда в России. Правда, у этого положительного тренда имеется и оборотная сторона. И она не радует.

Согласно Банку данных заработных плат компании HeadHunter, в 2020 году 43,7% компаний планируют увеличивать численность сотрудников. Более половины сохранят численность на уровне 2019 года.

«И только 2,8% уменьшат штат», — сообщила «Газете.Ru» Наталья Данина , руководитель проекта «Банк данных заработных плат» компании HeadHunter.

Статистика по кадрам пошла на поправку

Ранее в октябрьском опросе HeadHunter приводил пугающую статистику о том, что в следующем году россиян будут массово увольнять — почти в каждой десятой компании. Но и этот показатель можно было считать оптимистичным. Если сравнивать его с 2018 годом. Тогда о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме.

Не прогнозируют увольнений сотрудников и другие рекрутеры.

«В 2020 году мы не видим тренда на рост сокращений сотрудников, наоборот, на ряд позиций будет идти активный набор — это все, что связано с цифровизацией бизнеса, развитием онлайн торговли, служб доставки и выдачи товаров», — комментирует Жанна Волкова, директор по маркетингу Kelly Services.

Впрочем, спрос на персонал не может расти быстрее экономики. А она прибавляет только в отдельных сферах, в целом рынок стагнирует, а значит, и потребность в новых сотрудниках будет незначительной, добавляет эксперт.

Оптимизация штата сотрудников все равно происходит и, к сожалению, продолжится в следующем году. По крайней мере в отдельных компаниях, уточняют эксперты портала для поиска работы и сотрудников «Работа.Ру».

В высокотехнологичных организациях, которые уже автоматизированы, ситуация противоположная. Там сокращений практически не будет.

«Скорее всего, мы увидим перетекание и замещение одних компетенций другими в рамках одной компании», — предупреждают в «Работе.Ру».

В HeadHunter относительную стабилизацию на рынке труда объясняют тем, что около 19% работодателей уже оптимизировали штат. В тех объемах, которые планировали. В итоге, хотя без увольнений и не обойдется, прогнозы по следующему году в целом хорошие.

Всего, по данным Росстата за 2018 год, трудоустроено 59,8% из 143 млн россиян. Из них большинство мужчин — 67,8%.

Самозанятые портят картинку

Рынок труда сейчас находится в относительно стабильном состоянии, компании заявили в службы занятости 1,7 млн вакансий, подсчитывал ранее Минтруд . Безработица в 2020 году останется на уровне этого года — 4,7% (по методологии Международной организации труда).

На ситуацию с занятостью в этом году повлияло появление на рынке предпенсионеров, которые находятся под защитой нового закона от преждевременного увольнения. Появилась эта категория в связи с постепенным повышением возраста выхода на заслуженный отдых. Предпенсионеров в России 10,1 млн человек, 40% из них трудоустроены.

Смазывает привычную картину российского рынка труда и такая категория, как самозанятые.

«Обеление» деятельности самозанятых работников пока еще происходит не в полной мере, что влияет на статику найма и увольнений, уточняют эксперты.

«Всего самозанятых, по неофициальным данным, от 25 до 40 млн человек. При этом нет точной статистики, сколько таких россиян уволено», — говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Некоторое влияние на рынок могут также оказать планы властей по приватизации государственной и муниципальной собственности.

«Сокращения работников возможны в ходе запланированных действий по избавлению от ФГУП — федеральных государственных унитарных предприятий», — отмечает Жарский.

Свою роль в сложившейся на рынке труда ситуации играет выход на него самого малочисленного поколения молодых людей, рожденных в 1990-е годы.

Это вынуждает работодателей сфокусироваться на имеющемся персонале — реже увольнять и чаще повышать зарплату. Выбор специалистов на рынке труда сужается, а профессионалов с высокой квалификацией найти все труднее, приходят к выводу эксперты.

Оптимизм приводит к росту зарплат

Как ни странно, но в последнее время почти половина (49%) работодателей заявляют, что оценивают свое положение на рынке как стабильное, уточняют эксперты HeadHunter. Такая оценка собственного положения позволяет компаниям быть более оптимистичными в своих планах не только по найму персонала. Это напрямую влияет на размер фонда оплаты труда.

Каждая третья российская компания указала, что планирует пересмотреть зарплаты один раз за год.

Сокращается количество компаний, не намеренных повышать зарплату сотрудникам, отмечают в «Работе.Ру». Таких компаний среди опрошенных оказалось 35%. Годом ранее ситуация была гораздо хуже. Индексацию заработных плат не планировали более половины — 56%.

«Для многих работодателей стало очевидным: поиск и наем новых сотрудников оказываются намного дороже, чем материальная мотивация и удержание существующего ключевого персонала», ‎— говорит замгендиректора «Работа.Ру» Александр Ветерков.