Налог для самозанятых ввели еще в 19 регионах

Совфед расширил территорию применения налога для самозанятых

С нового года жители еще 19 регионов России смогут регистрироваться в качестве самозанятых. В среду на пленарном заседании Совет Федерации одобрил закон, расширяющий территорию применения этого режима налогообложения.

Сейчас он действует в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.

С 1 января 2020 года налог на профессиональный доход смогут применять граждане, зарегистрированные на территории города федерального значения Санкт-Петербурга, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Красноярского и Пермского краев, Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа — Югра, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Республики Башкортостан.

Кроме того, закон также предусматривает с 1 января 2020 года "возможность применения налога на профессиональный доход физическими лицами, оказывающими услуги для личных, домашних и (или) иных подобных нужд". Таким образом, налоговые каникулы для нянь, домработниц и репетиторов завершатся.

Напомним, налог для самозанятых действует в четырех пилотных регионах с начала 2019 года. Физлица и предприниматели, платят налог с доходов от самостоятельной деятельности в льготном режиме. Если услуга оказана физическому лицу, ставка составляет 4%, а если юридическому — 6%. Воспользоваться этим режимом могут те, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей в год и кто не привлекает наемных работников.

Законодательство гарантирует неизменность условий в течение 10 лет.