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Подсчитано число живущих за счет жен российских мужей 

Lenta.ru 1 час назад
Подсчитано число живущих за счет жен российских мужей
Фото: ТАСС
В 13 процентах семей, живущих в российских мегаполисах, семейный бюджет в основном или полностью формируется за счет доходов жены. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Райфайзенбанка.
Поровну из доходов мужа и жены бюджет состоит у 31 процента семей. Перекос в семейном бюджете в сторону доходов мужа зафиксирован в 40 процентах семей. В 17 процентах случаев пары полностью живут на заработок мужа. Речь идет не только о семьях, официально зарегистрировавших отношения, но также о парах, состоящих в гражданском браке.
В 34 процентах случаев семьи контролируют бюджет совместно, однако параллельно имеют личные траты. В 32 процентах супруги совместно контролируют вообще все расходы. В ситуации, когда семейный бюджет в основном сформирован из зарплаты жены, в 17 процентах случаев именно женщина контролирует его расходование. В парах, которые живут в основном на зарплату мужа, он полностью контролирует денежные потоки только в 14 процентах случаев.
Ранее эксперты подсчитали, что четверть российских женщин зарабатывают больше своих мужей. При этом менее половины женщин положительно относятся к идее совместного семейного бюджета. По результатам исследования, в России его ведут около 49 процентов пар.
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Теги:
Личный счет , РИА Новости
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