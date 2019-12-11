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До 20 евро: Порог беспошлинного ввоза снова снизят 

Рамблер 1 час назад
Россиянам урежут беспошлинный лимит для посылок
Фото: ТАСС
Порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов в Россию через два года может снизиться до 20 евро. Об этом сообщает ТАСС.
В настоящее время, как сообщал «Рамблер», порог беспошлинного ввоза в России составляет 500 евро. С 1 января 2020 года он будет снижен до 200 евро. Осведомленный собеседник рассказал ТАСС, что не так давно министр финансов и вице-премьер Антон Силуанов выступил с предложением снизить порог с 1 июля 2020-го до 100 евро, с 1 января 2021-го — до 50 евро, а с 1 января 2022-го — до 20 евро.
Поступить подобным образом Силуанов предлагает, чтобы федеральный бюджет перестал терять доход из-за перетока прибыли и налогов из России в расположенные за рубежом интернет-магазины, ведь ввозная таможенная пошлина и налог на добавленную стоимость в традиционной рознице присутствуют, а при пересылке товаров для личного пользования не взимаются.
Глава Минфина озвучил свое предложение в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву. Пресс-секретарь последнего Олег Осипов рассказал ТАСС, что глава правительства оставил на письме резолюцию о том, что согласен с предложением в целом. Медведев поручил подготовить предложения, которые будут рассмотрены на совете глав правительств Евразийского экономического союза.
« (Такая. — Прим. ред.) резолюция не означает, что это конечное решение. Оно еще будет обсуждаться», — подчеркнул Осипов.
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Комментарии 11 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Личный счет , Антон Силуанов , Дмитрий Медведев , Олег Осипов , Минфин , ЕАЭС , ИТАР-ТАСС
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