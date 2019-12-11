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Совфед одобрил закон о введении электронных трудовых книжек 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Совфед одобрил введение электронных трудовых книжек
Фото: РИА Новости
Совет Федерации одобрил закон о введении электронных трудовых книжек в России с 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно закону, работодатели обязаны до 30 июня 2020 года письменно уведомить своих сотрудников об изменениях в законодательстве и внесении сведений о трудовой деятельности в электронном виде.
После этого работник имеет право до конца 2020 года выбрать между бумажной или электронной версией трудовой книжки и подать соответствующее письменное заявление.
3 декабря Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках.
Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», депутат Госдумы Андрей Исаев в беседе с ФАН отметил, что переход на электронные трудовые книжки для тех, у кого уже имеются бумажные образцы, будет добровольным.
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Теги:
Личный счет , Андрей Исаев , Единая Россия , Госдума , Совет Федерации
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