Эксперты рассказали об уловках мошенников перед Новым годом

Эксперты Роскачества предупредили россиян об активизации деятельности мошенников в преддверии новогодних праздников, сообщает РЕН ТВ . Большинство уловок аферисты размещают в Сети.

По данным аналитиков, традиционно в четвёртом квартале года количество фишинговых атак на финансовый сектор увеличивается в среднем на 12%. При этом основная угроза создаётся для пользователей крупных сервисов, поскольку мошенники полагают, что в массовом потоке клиентов онлайн-магазинов обязательно найдут жертву. Аферисты, как правило, заманивают россиян на копии популярных сайтов, где различными способами выманивают у них информацию о банковских картах, впоследствии воруя деньги со счётов. При этом эксперты отмечают, что мошеннические объявления о выгодных распродажах или акциях могут быть размещены на реальных сайтах компаний.

Чтобы обезопасить себя, аналитики советуют тщательно изучать ссылки, по которым рекомендуется перейти: в адресной строке сайта аферистов могут содержаться дополнительные буквы, цифры или символы. Также пристальное внимание стоит обратить на профиль продавца, у которого планируется сделать заказ. Подозрение должен вызвать аккаунт, зарегистрированный недавно.

В 2019 году, как ранее сообщал «Рамблер», самым популярным способом выманивания денег у законопослушных россиян, стало телефонное мошенничество, когда аферисты, представляясь сотрудниками банков, выясняют данные карт клиентов и похищают с них деньги. Эксперты признали, что этот вид преступлений постепенно вытесняет остальные.