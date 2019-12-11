Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны
Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны
Экономика
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии
Экономика
Россиянам урежут беспошлинный лимит для посылок
Россиянам урежут беспошлинный лимит для посылок
Личный счет
Названо число оставшихся без новогодних премий россиян
Названо число оставшихся без новогодних премий россиян
Личный счет
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.55
$
63.74
70.42
70.61
Прогноз
16.12 – 23.12
$
63.80
70.80
Индексы и котировки Brent
63.86
–0.30 Золото
1466.27
–0.02 РТС
1462.46
–0.12
Динамика валют
EUR / USD
11.12
1.1079
+0.0055
26.11
1.1024
08.12
27.11
15.11

Эксперты рассказали об уловках мошенников перед Новым годом 

Рамблер 1 час назад
Эксперты рассказали об уловках мошенников перед Новым годом
Фото: ТАСС
Эксперты Роскачества предупредили россиян об активизации деятельности мошенников в преддверии новогодних праздников, сообщает РЕН ТВ. Большинство уловок аферисты размещают в Сети.
По данным аналитиков, традиционно в четвёртом квартале года количество фишинговых атак на финансовый сектор увеличивается в среднем на 12%. При этом основная угроза создаётся для пользователей крупных сервисов, поскольку мошенники полагают, что в массовом потоке клиентов онлайн-магазинов обязательно найдут жертву. Аферисты, как правило, заманивают россиян на копии популярных сайтов, где различными способами выманивают у них информацию о банковских картах, впоследствии воруя деньги со счётов. При этом эксперты отмечают, что мошеннические объявления о выгодных распродажах или акциях могут быть размещены на реальных сайтах компаний.
Чтобы обезопасить себя, аналитики советуют тщательно изучать ссылки, по которым рекомендуется перейти: в адресной строке сайта аферистов могут содержаться дополнительные буквы, цифры или символы. Также пристальное внимание стоит обратить на профиль продавца, у которого планируется сделать заказ. Подозрение должен вызвать аккаунт, зарегистрированный недавно.
В 2019 году, как ранее сообщал «Рамблер», самым популярным способом выманивания денег у законопослушных россиян, стало телефонное мошенничество, когда аферисты, представляясь сотрудниками банков, выясняют данные карт клиентов и похищают с них деньги. Эксперты признали, что этот вид преступлений постепенно вытесняет остальные.
Видео дня. Дети «врагов народа» получат бесплатное жилье в Москве
Комментарии 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Личный счет , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны
Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны 9
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии 1
Россиянам урежут беспошлинный лимит для посылок
Россиянам урежут беспошлинный лимит для посылок 11
Названо число оставшихся без новогодних премий россиян
Названо число оставшихся без новогодних премий россиян
Совфед одобрил закон об отмене банковского роуминга
Совфед одобрил закон об отмене банковского роуминга 1
Видео
Явку нельзя провалить: за что могут лишить пенсии
00:22
Явку нельзя провалить: за что могут лишить пенсии
Личный счет Статьи
Появились новые подробности встречи Путина и Зеленского
01:17
Появились новые подробности встречи Путина и Зеленского
Экономика
«Украина готова к газовой войне с Россией»
«Украина готова к газовой войне с Россией»
Экономика Компании
«Как это ни печально»: ультиматум Путина Болгарии
00:50
«Как это ни печально»: ультиматум Путина Болгарии
Экономика Компании
Путин сделал заявление о транзите газа через Украину
00:50
Путин сделал заявление о транзите газа через Украину
Экономика Компании
Маткапиталу нашли новое применение
00:34
Маткапиталу нашли новое применение
Личный счет
Медведев выдвинул Украине жесткое условие по газу
00:39
Медведев выдвинул Украине жесткое условие по газу
Рынки Компании
С Новым годом! Власти Москвы поднимают цены на ЖКХ
00:23
С Новым годом! Власти Москвы поднимают цены на ЖКХ
Личный счет