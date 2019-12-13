Хватит отдыхать: как заставить работать 1 января

В России в первый день нового года будет трудиться почти пятая часть занятых сотрудников. К таким выводам пришли аналитики из компании «Авито Работа». Однако только часть из них выйдет на работу во время праздников добровольно. Чтобы привлечь россиян к труду во время новогодних застолий, нужны достаточно «веские основания», говорят эксперты. Это авария или несчастный случай. В противном случае это является нарушением Трудового кодекса.

Часть россиян в первый день нового года будут не доедать оливье и лежать на диване, а работать. Первое января является официальным рабочим днем как минимум для 19% респондентов. Об этом говорится в исследовании компании «Авито Работа».

Больше половины тех, кто будет трудиться 1 января, сообщили, что это будет обычный день по стандартному графику. Половину от смены будут работать 20% респондентов, а 8% собираются выполнять задачи в удаленном режиме.

Четверть россиян (26%) пока не знает, каким будет их график, а чуть больше половины опрошенных (55%) уже однозначно не планируют работать в первый день 2020 года.

Исследование проводилось на рынке труда массовых специальностей. В нем принимали участие, в частности, россияне, занятые в сфере обслуживания (кассиры, водители, продавцы, строители и другие).

При этом очень мало кто из респондентов выйдет на работу в первый день нового года по собственному желанию. Таких набралось только 7%.

Новогодний уикенд — традиционное время для работы специалистов, деятельность которых связана с развлечением людей. В их число входят аниматоры, которые играют Деда Мороза, Снегурочку, а также ведущие праздников и корпоративов, музыкальные исполнители.

1 января 2020 года будет рабочим днем для тех, кто трудится в сфере обслуживания. В их числе официыанты в ресторанах и кафе (21%), а также охранники (34%), телефонные операторы и сотрудники колл-центров (22%).

Однако только 26% респондентов, которые относятся к этим специальностям, указали, что готовы трудиться добровольно.

Многие россияне согласились бы работать 1 января, если им заплатят 5 тыс. рублей. Таких набралось 32%, свидетельствуют результаты исследования.

Пересмотреть свои планы на новогоднюю ночь за дополнительные 5-10 тыс. рублей готовы еще 33% опрошенных.

За работу в праздник прибавку к зарплате получит треть респондентов (33%), сообщают в «Авито». Она составит не более 5 тыс. рублей. На большие суммы в размере более 20 тыс. рублей рассчитывают 6% опрошенных.

Однако заставить работать сотрудника 1 января, если он считается выходным, работодатель права не имеет, комментируют эксперты. Это запрещается статьей 113 Трудового кодекса РФ.

«Если человек работает не по сменному графику или не на непрерывном производстве, то заставлять его трудиться в праздничный день — нарушение трудового кодекса», — объяснил юрист международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Максимилиан Гришин.

Привлечь к трудовой деятельности, если это праздник или выходной, «можно только по очень веским основаниям», поясняет он. Это, например, авария, чрезвычайная ситуация, несчастный случай, либо какая-то иная катастрофа. Все эти исключения прописаны в Трудовом кодексе. Тогда сотрудника имеют право привлечь к работе для устранения последствий.

Во всех остальных случаях для выхода на работу в праздники требуется письменное согласие сотрудника, указал Гришин.

За работу в выходной или праздничный день положена финансовая награда. Она должна быть произведена не менее чем в двойном размере от обычной оплаты, гласит статья 153 Трудового кодекса РФ.

По желанию сотрудника может предоставляться дополнительный день оплачиваемого отпуска. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

«При стандартной пятидневке работа в официальный выходной день должна оплачиваться работодателем в двойном размере. В случае, если это посменный график, то для сотрудника устанавливается норма рабочего времени. Если сотрудник выходит в выходной день сверх этой нормы, работают правила с двойной оплатой или дополнительным выходным», — напомнили в пресс-службе сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру».

С творческими исполнителями сложнее. Этот вопрос раскрыт в статье 351 ТК РФ.

Оплата труда в выходные и праздничные дни у этих сотрудников регулируется трудовыми договорами, локальными нормативными правовыми актами, а также коллективными договорами и соглашениями, говорится в законе.

В 2020 году новогодние выходные продлятся с 1 по 8 января. 31 декабря остается рабочим днем во многих регионах страны. Хотя еще недавно зимой россияне отдыхали дольше — по 10 дней. Новогодние каникулы в 2019 и 2018 годах увеличивались на пару дней за счет 30 и 31 декабря. В 2017 году последние два дня года выпадали на субботу и воскресенье, так что для большинства они были также нерабочими.

31 декабря сделали выходным днем в Крыму, Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае, а также Ленинградской, Томской, Псковской, Кировской областях.