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Миллионы россиян станут невыездными 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Около 25 миллионам россиян может быть запрещен выезд за границу. Об этом сообщают «Известия».
В ноябре в списке невыездных Федеральной службы судебных приставов числились 1,42 миллиона человек, задолжавших по алиментам. В ноябре 2018 года, как сообщал «Рамблер», таковых было на 143 тысячи меньше.
«Мы часто проводим с ними беседы, спрашиваем, чем провинился ребенок, а они отвечают, что не хотят таким образом содержать бывшую супругу. Конечно, это нелепо», — отмечает депутат Госдумы Светлана Бессараб.
ФССП не ведет статистику по остальным категориям должников, однако, по данным «Известий», в территориальных органах службы в настоящее время находится 2,5 миллиона исполнительных производств из-за неоплаты услуг ЖКХ и 13,1 миллиона производств из-за неоплаты штрафов ГИБДД.
В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств изданию сообщили, что потенциально невыездных должников по кредитам (долг выше 30 тысяч рублей, просрочка — 90 дней) около семи-восьми миллионов человек. По словам представителя ассоциации Павла Михмеля, 60-70% из них задолжали, потому что их финансовое положение трудное.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Личный счет , Видео , Недвижимость , Коллекторы , Светлана Бессараб , Госдума , ГИБДД , газета "Известия"
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