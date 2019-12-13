Миллионы россиян станут невыездными

Около 25 миллионам россиян может быть запрещен выезд за границу. Об этом сообщают «Известия».

В ноябре в списке невыездных Федеральной службы судебных приставов числились 1,42 миллиона человек, задолжавших по алиментам. В ноябре 2018 года, как сообщал «Рамблер», таковых было на 143 тысячи меньше.

«Мы часто проводим с ними беседы, спрашиваем, чем провинился ребенок, а они отвечают, что не хотят таким образом содержать бывшую супругу. Конечно, это нелепо», — отмечает депутат Госдумы Светлана Бессараб.

ФССП не ведет статистику по остальным категориям должников, однако, по данным «Известий», в территориальных органах службы в настоящее время находится 2,5 миллиона исполнительных производств из-за неоплаты услуг ЖКХ и 13,1 миллиона производств из-за неоплаты штрафов ГИБДД

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств изданию сообщили, что потенциально невыездных должников по кредитам (долг выше 30 тысяч рублей, просрочка — 90 дней) около семи-восьми миллионов человек. По словам представителя ассоциации Павла Михмеля, 60-70% из них задолжали, потому что их финансовое положение трудное.