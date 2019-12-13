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Скоро станут невыездными 25 млн россиян-должников 

News.ru 2 часа назад
Почти 25 млн россиян станут невыездными
Фото: jackmac34 /pixabay.com
Количество неплательщиков по алиментам, кредитам, услугам ЖКХ, штрафам ГИБДД растёт. В скором времени не смогут пересечь границу 25 млн россиян-должников. Об этом сообщила газета «Известия».
"Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили изданию в Федеральной службе судебных приставов. Также потенциально не смогут пересечь границу 13 млн не оплативших вовремя штрафы ГИБДД и 2,5 млн просрочивших оплату услуг ЖКХ. К ним могут присоединиться и порядка 7-8 млн должников по кредитам, по оценке коллекторов", — пояснило издание.
Больше всего должников по штрафам в ГИБДД — в Москве и Московской области, а должников по ЖКХ — в Пермском крае. Пренебрегают оплатой алиментов чаще всего в Красноярском и Краснодарском краях. А в Московской, Ростовской, Свердловской, Кемеровской и Новосибирской областях зафиксировано наибольшее число неплательщиков по кредитам.
Ранее NEWS.ru писал о том, что коллекторам запретят взыскивать долги за ЖКХ по агентскому договору. Госдума подготовит законопроект до конца 2020 года.
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Комментарии 6 
Теги:
Личный счет , Коллекторы , Госдума , ГИБДД
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