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России в 2019 году предсказали рекордную убыль населения 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
России в 2019 году предсказали рекордную убыль населения
Фото: Lenta.ru
Естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на отчет Росстата.
При этом приток мигрантов не сможет компенсировать сокращение численности населения.
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Теги:
Личный счет , Григорий Березкин , Росстат , РБК
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