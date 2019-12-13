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России в 2019 году предсказали рекордную убыль населения
Lenta.ru
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ещё 1
1 час назад
Фото:
Lenta.ru
Комментарии
Естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет. Об этом пишет принадлежащее
Григорию Березкину
РБК со ссылкой на отчет
Росстата
.
При этом приток мигрантов не сможет компенсировать сокращение численности населения.
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Теги:
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Григорий Березкин
,
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