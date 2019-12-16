Россиянам вернут 120 тысяч с пенсионных взносов

Россиянам пообещали до 120 тысяч рублей за участие в новой системе накопительных пенсий

После внедрения новой системы накопительных пенсий — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — россияне смогут оформить налоговый вычет в пределах 120 тысяч рублей. Об этом журналистам рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев

«Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов поддержал предложение о том, чтобы социальный налоговый вычет в [размере] 120 тыс. руб. тоже был учтен в ГПП для взносов, превышающих 6% зарплаты», — приводит РБК слова Моисеева.

Таким образом, новая система пенсионных накоплений будет включать в себя три льготы. Помимо указанной, это налоговый вычет по НДФЛ в пределах 6% зарплаты, а также повышающий коэффициент (для работодателя) к льготе по налогу на прибыль в случае, если тот участвует в софинансировании пенсии работника. Размер коэффициента будет составлять от 1,03 до 1,06.

Гарантированный пенсионный план — проект новой пенсионной накопительной системы. Он подразумевает, что россияне (или их работодатели) будут на добровольной основе отчислять процент от зарплаты в негосударственные пенсионные фонды. НПФ, в свою очередь, должны будут обеспечить доходность не меньше 6,7% годовых.