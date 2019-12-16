Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Фармкомпании обяжут снизить цены
Фармкомпании обяжут снизить цены
Компании
Жителям ветхих домов предложили выдать ипотеку
Жителям ветхих домов предложили выдать ипотеку
Недвижимость
Nord Stream 2 хочет изменить условия прокладки труб
Nord Stream 2 хочет изменить условия прокладки труб
Экономика
Москвичам повышают соцвыплаты
Москвичам повышают соцвыплаты
Личный счет
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
62.87
$
63.10
70.02
70.32
Прогноз
16.12 – 23.12
$
63.95
71.91
Индексы и котировки Brent
65.02
+0.02 Золото
1473.92
–0.00 РТС
1501.42
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.12
1.1131
+0.0045
02.12
1.1085
12.12
02.12
20.11

Россиянам пообещали до 120 тысяч рублей за участие в новой системе накопительных пенсий 

Ura.Ru + ещё 1 47 минут назад
Россиянам вернут 120 тысяч с пенсионных взносов
Фото: ТАСС
После внедрения новой системы накопительных пенсий — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — россияне смогут оформить налоговый вычет в пределах 120 тысяч рублей. Об этом журналистам рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
«Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов поддержал предложение о том, чтобы социальный налоговый вычет в [размере] 120 тыс. руб. тоже был учтен в ГПП для взносов, превышающих 6% зарплаты», — приводит РБК слова Моисеева.
Таким образом, новая система пенсионных накоплений будет включать в себя три льготы. Помимо указанной, это налоговый вычет по НДФЛ в пределах 6% зарплаты, а также повышающий коэффициент (для работодателя) к льготе по налогу на прибыль в случае, если тот участвует в софинансировании пенсии работника. Размер коэффициента будет составлять от 1,03 до 1,06.
Гарантированный пенсионный план — проект новой пенсионной накопительной системы. Он подразумевает, что россияне (или их работодатели) будут на добровольной основе отчислять процент от зарплаты в негосударственные пенсионные фонды. НПФ, в свою очередь, должны будут обеспечить доходность не меньше 6,7% годовых.
Видео дня. Минфин предложил снизить порог беспошлинного ввоза покупок до 20 евро
Ura.Ru: последние новости
Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в 120 тысяч рублей Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в 120 тысяч рублей Названа причина, почему пожилые россияне смирились с пенсионной реформой Названа причина, почему пожилые россияне смирились с пенсионной реформой ПРФ пообещал двойные пенсии для россиян ПРФ пообещал двойные пенсии для россиян
Комментарии 11 
Теги:
Личный счет , Антон Силуанов , Алексей Моисеев , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фармкомпании обяжут снизить цены
Фармкомпании обяжут снизить цены
Жителям ветхих домов предложили выдать ипотеку
Жителям ветхих домов предложили выдать ипотеку 1
Nord Stream 2 хочет изменить условия прокладки труб
Nord Stream 2 хочет изменить условия прокладки труб 1
Москвичам повышают соцвыплаты
Москвичам повышают соцвыплаты 15
Раскрыты траты россиян на еду
Раскрыты траты россиян на еду
Видео
ЕС продлил антироссийские санкции
01:10
ЕС продлил антироссийские санкции
Экономика
Кудрин удивил Путина
00:29
Кудрин удивил Путина
Экономика
Путин расширил эксперимент с самозанятыми
03:08
Путин расширил эксперимент с самозанятыми
Экономика
Суд не указ: почему россиянам не индексируют зарплату
00:26
Суд не указ: почему россиянам не индексируют зарплату
Личный счет
Россиян лишат ряда льгот
03:26
Россиян лишат ряда льгот
Личный счет
Явку нельзя провалить: за что могут лишить пенсии
00:22
Явку нельзя провалить: за что могут лишить пенсии
Личный счет Статьи
Появились новые подробности встречи Путина и Зеленского
01:17
Появились новые подробности встречи Путина и Зеленского
Экономика
«Украина готова к газовой войне с Россией»
«Украина готова к газовой войне с Россией»
Экономика Компании
«Как это ни печально»: ультиматум Путина Болгарии
00:50
«Как это ни печально»: ультиматум Путина Болгарии
Экономика Компании
Позитива не хватит: что ждет рубль
01:00
Позитива не хватит: что ждет рубль
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение