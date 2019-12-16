Москвичам повышают соцвыплаты

Собянин рассказал о повышении социальных выплат москвичам в 2020 году

Сергей Собянин заявил, что повышение социальных выплат в 2020 году коснется почти всех москвичей, получающих финансовую помощь от города.

"Это и молодые, и пожилые, это и многодетные семьи, это семьи-попечители, которые берут на воспитание детишек из детских домов, это семьи с детьми-инвалидами", — сказал Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1".

Мэр Москвы добавил, что с 1 января материальную поддержку начнут получать дети войны. Эта льготная категория была введена в 2019 году и касается тех, кто родились с 1928 по 1945 годы, передает портал мэра и правительства города.

Размеры основных выплат увеличатся на 5,6 процента. Минимальный размер пенсии с учетом городской доплаты составит 19,5 тысячи рублей. В 2020 году также будут проиндексированы стипендиальные фонды столичных колледжей и вузов.