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Стало известно, кто получит прибавку к зарплате в 2020 году 

Рамблер + ещё 2 29 минут назад
Стало известно, кто получит прибавку к зарплате в 2020 году
Фото: РИА Новости
Работодатели в 2020 году готовы повысить зарплаты как специалистам сферы IT, так и представителям «массовых» профессий. Об со ссылкой на исследование «Работа.ру» сообщает РИА Новости.
В исследовании сервиса по подбору персонала приняли участие 1000 работодателей, при этом 25% компаний готовы повышать зарплаты в 2020 году. При этом их ост ожидается на уровне 7-9%.
«Несмотря на то, что IT-сфера достигла критической точки по росту зарплат, специалистам из этого сегмента повышали зарплаты в 2019 году и продолжат повышать в наступающем — в среднем на 10-12% по рынку», — цитирует документ издание.
Также работодатели готовы в 2020 году повышать зарплаты персоналу из массового сегмент — продавцам, кассирам, строителям и сотрудникам производств.
«Сотрудникам не хватает средств для удовлетворения своих жизненных потребностей», — отмечается в исследовании.
«Рамблер» писал, что ранее Конституционный суд назвал дискриминацией отсутствие регулярной индексации зарплат работникам в России на уровне инфляции.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Личный счет , РИА Новости
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