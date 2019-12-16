Стало известно, кто получит прибавку к зарплате в 2020 году

Работодатели в 2020 году готовы повысить зарплаты как специалистам сферы IT, так и представителям «массовых» профессий. Об со ссылкой на исследование «Работа.ру» сообщает РИА Новости

В исследовании сервиса по подбору персонала приняли участие 1000 работодателей, при этом 25% компаний готовы повышать зарплаты в 2020 году. При этом их ост ожидается на уровне 7-9%.

«Несмотря на то, что IT-сфера достигла критической точки по росту зарплат, специалистам из этого сегмента повышали зарплаты в 2019 году и продолжат повышать в наступающем — в среднем на 10-12% по рынку», — цитирует документ издание.

Также работодатели готовы в 2020 году повышать зарплаты персоналу из массового сегмент — продавцам, кассирам, строителям и сотрудникам производств.

«Сотрудникам не хватает средств для удовлетворения своих жизненных потребностей», — отмечается в исследовании.

«Рамблер» писал, что ранее Конституционный суд назвал дискриминацией отсутствие регулярной индексации зарплат работникам в России на уровне инфляции.