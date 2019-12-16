Россиянам дали совет по валюте для сбережений

Россиянам рассказали, в какой валюте сейчас выгоднее хранить сбережения

Россиянам посоветовали хранить сбережения в рублях, а не в иностранной валюте. Об этом рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова

По ее словам, за текущий год курс российского рубля относительно доллара вырос на 6,5%, а относительно евро на 9,1%. Так, те, кто не поверил пессимистическим прогнозам по поводу мирового кризиса и хранил деньги в рублях, в 2019 году выиграет. Уже выигрывает. В отличие от тех, кто хранил сбережения в валютах развитых стран, особенно в евро.

Также эксперт добавила, что банковские депозиты в евро стали самыми непривлекательными в этом году. Причина в низких процентах по ним, кроме того, обсуждается возможность отрицательным ставок по ним. Поэтому и сейчас выгоднее хранить сбережения в рублях.

На рост курса рубля, по мнению специалиста, повлияло сразу несколько факторов, повышение цен на нефть, политика Банка России , а также небольшая инфляция, пишет «Российская валюта».

Как сообщал «ФедералПресс», ранее российским пенсионерам советовали не хранить сбережения в рублях, а хранить деньги в иностранных валютах и только в авторитетных компаниях.