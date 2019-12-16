Придуман способ увеличить пенсии россиян

Назван способ увеличить пенсии россиян

ГПП — новая система добровольных пенсионных накоплений. Ее, как сообщал «Рамблер», разработали Минфин Центральный банк . В октябре они ее презентовали, а вступление в силу соответствующего законопроекта запланировано на 2021 год. Система подразумевает самостоятельное финансирование гражданами своей негосударственной пенсии с возможностью софинансирования работодателем и при поддержке государства.

Алексей Моисеев рассказал РБК, что в рамках ГПП для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые будут управлять накоплениями, может быть установлен минимальный ориентир доходности — 6,7% в год.