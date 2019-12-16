Придуман способ увеличить пенсии россиян

В рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП) может быть установлен минимальный ориентир доходности. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
ГПП — новая система добровольных пенсионных накоплений. Ее, как сообщал «Рамблер», разработали Минфин и Центральный банк. В октябре они ее презентовали, а вступление в силу соответствующего законопроекта запланировано на 2021 год. Система подразумевает самостоятельное финансирование гражданами своей негосударственной пенсии с возможностью софинансирования работодателем и при поддержке государства.
Алексей Моисеев рассказал РБК, что в рамках ГПП для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые будут управлять накоплениями, может быть установлен минимальный ориентир доходности — 6,7% в год.
«Если пенсионные фонды будут зарабатывать меньше, чем ОФЗ (облигации федерального займа. — Прим. ред.), по которым можно получать неплохой доход, то зачем нужны пенсионные фонды?» — задался он вопросом.