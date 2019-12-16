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Придуман способ увеличить пенсии россиян 

Lenta.ru + ещё 2 31 минуту назад
Придуман способ увеличить пенсии россиян
Фото: depositphotos.com
В Минфине придумали способ увеличить накопительные пенсии россиян в рамках новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана, — введя минимальный ориентир доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.
Как подсчитали в ведомстве, для того, чтобы производить скользящую срочную пенсионную выплату, НПФ нужна доходность по вложениям не ниже 6,7 процента в год, в противном случае фонды менее выгодны, чем облигации федерального займа (ОФЗ) и теряют смысл. Если НПФ не может обеспечить минимальную доходность вложений в 6,7 процента, они должны будут компенсировать клиентам недополученный доход из собственных средств.
Скользящая срочная пенсионная выплата — система, которая позволят сделать выплаты с одной стороны пожизненными, а с другой — наследуемыми. Согласно проекту закона о гарантированном пенсионном плане, выплата назначается либо при достижении пенсионного возраста, либо через 30 лет после начала накоплений. Между тем, конвенция Международной организации труда требует, чтобы пенсионные выплаты были пожизненными, однако в таком случае они не наследуются.
В скользящей срочной пенсионной выплате пенсия выплачивается 15 лет после достижения пенсионного возраста, а спустя год после начала выдачи средств она рассчитывается на следующий пятнадцатилетний период с учетом уже выплаченного инвестиционного дохода. Затем через два года она снова перерассчитывается. Таким образом пенсия становится бессрочной и, с одной стороны, соответствует правилам Международной организации труда, а с другой — наследуется.
Гарантированный пенсионный план пришел на смену индивидуальному пенсионному капиталу. Согласно новой концепции, накопительная часть пенсии должна будет выплачиваться самостоятельно работниками в любом желаемом размере. Управлением накопительной частью пенсии займутся НПФ. В ведении Пенсионного фонда России останется только страховая пенсия.
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Теги:
Личный счет , Григорий Березкин , Алексей Моисеев , Пенсионный фонд РФ , Минфин , РБК
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