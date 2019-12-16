Банкира-вора нашли по фотографиям с украденными деньгами

Сотрудник банка в США был уличен в краже более 88 тыс. долларов из сейфа учреждения из-за того, что выкладывал в соцсетях снимки с купюрами в руках, пишет ФАН.

Как сообщили в прокуратуре Северной Каролины, 29-летний Арландо Хендерсон, пользуясь правом доступа к банковскому сейфу в отделении кредитной организации в городе Шарлотт, не менее 18 раз воровал средства вкладчиков. Похищенное он вносил на свой личный счет в банкомате неподалеку от банковского офиса.

Кроме того, Хендерсон взял кредит на покупку Mercedes-Benz, предъявив поддельные документы, в том числе справку о средствах на несуществующем счете. Он уплатил за машину 20 тыс. долларов наличными, остальную часть суммы погасил за счет кредита.

Полицейские арестовали мошенника, обнаружив в соцсетях его фото с пачками долларов в руках и на фоне дорогого автомобиля. За содеянное он может получить до 30 лет тюрьмы, ему также грозит штраф в размере 1 млн долларов.