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Банкира-вора нашли по фотографиям с украденными деньгами 

Мир24 + ещё 2 1 час назад
Сотрудник банка в США был уличен в краже более 88 тыс. долларов из сейфа учреждения из-за того, что выкладывал в соцсетях снимки с купюрами в руках, пишет ФАН.
Как сообщили в прокуратуре Северной Каролины, 29-летний Арландо Хендерсон, пользуясь правом доступа к банковскому сейфу в отделении кредитной организации в городе Шарлотт, не менее 18 раз воровал средства вкладчиков. Похищенное он вносил на свой личный счет в банкомате неподалеку от банковского офиса.
Кроме того, Хендерсон взял кредит на покупку Mercedes-Benz, предъявив поддельные документы, в том числе справку о средствах на несуществующем счете. Он уплатил за машину 20 тыс. долларов наличными, остальную часть суммы погасил за счет кредита.
Полицейские арестовали мошенника, обнаружив в соцсетях его фото с пачками долларов в руках и на фоне дорогого автомобиля. За содеянное он может получить до 30 лет тюрьмы, ему также грозит штраф в размере 1 млн долларов.
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