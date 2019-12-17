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Приставы напомнят россиянам о долгах 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Судебные приставы перед Новым годом проведут всероссийскую акцию, в ходе которой напомнят гражданам об имеющихся долгах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФССП России.
"20 декабря Федеральная служба судебных приставов проведет всероссийскую информационную акцию "Узнай о своих долгах". Целью мероприятия является привлечение внимания граждан и представителей юридических лиц к информационным сервисам службы, позволяющим оперативно узнать о неисполненных обязательствах по решению судов и актов уполномоченных органов", — сообщили в ФССП.
Во всех регионах страны судебные приставы организуют в общественных местах информационные пункты, где проконсультируют граждан по вопросам оплаты задолженностей и иным вопросам, связанным с исполнительным производством. Гражданам расскажут о сервисе "Банк данных исполнительных производств" и мобильном приложении "ФССП", которые позволяют получить информацию о долгах, избежав необходимости личного визита к приставам. Кроме того, приставы напомнят о сервисе "Личный кабинет стороны исполнительного производства", с помощью которого можно подать обращения в службу судебных приставов.
"Так, в Москве 20 декабря с 10:00 до 13:00 акция "Узнай о своих долгах" будет проводиться на информационно-справочных стойках "Живое общение" Московского метрополитена на станциях: "Площадь Революции", "Киевская", "Павелецкая", "Китай-город", "Пушкинская". Судебные приставы-исполнители ответят на вопросы граждан на Белорусском, Курском, Казанском и Ленинградском железнодорожных вокзалах", — рассказали в ФССП.
Сотрудники УФССП РФ по Московской области примут посетителей в торговых и многофункциональных центрах области.
По данным ФССП на 1 ноября, были ограничены в выезде за рубеж 3,4 млн должников — на 15,3% больше, чем год назад. Всего же за 10 месяцев этого года приставы вынесли почти 6,6 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ, что на 41% больше, чем за 10 месяцев 2018 года (4,7 млн). В результате принудительных мер, в том числе ограничения выезда, с должников взыскали 104,2 млрд рублей, в том числе алиментов на 8,1 млрд рублей. Во избежание негативных ситуаций при пересечении границы РФ приставы рекомендуют заблаговременно проверить информацию о наличии задолженности и при необходимости произвести своевременную оплату.
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Теги:
Личный счет , Видео
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