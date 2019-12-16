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Россиянин поселился в машине из-за бюрократии 

Рамблер 2 часа назад
Россиянин поселился в машине из-за бюрократии
Фото: depositphotos.com
Бывший житель одного из исчезнувших посёлков в Пермском крае вынужден жить в автомобиле из-за отказа чиновников предоставить ему сертификат на переселение, сообщает Ura.ru. Когда всех жителей организованно переселяли в райцентр, мужчина работал вахтовым методом.
По данным издания, речь идёт о посёлке Усть-Коса, жители которого ранее страдали от ежегодных наводнений. Три года назад было решено переселить людей в райцентр — село Коса. Когда администрация посёлка выдавала сертификаты на переселение, Алексей Юркин находился на вахте. В результате остался без крыши над головой.
«Я в то время работал вахтовиком, поэтому для меня в порядке вещей было по полгода дома не бывать. Когда вернулся, попросил администрацию оформить документы на переселение, но мне отказали, якобы из-за того, что я в поселке не проживаю. Теперь уже год живу в машине», — цитирует издание слова Юркина.
Мужчина отмечает, что имеет право на компенсацию, исходя из расчета 29 тысяч рублей за квадратный метр жилой площади. Свою правоту Юркин пытался отстоять в районном, краевом и Челябинском апелляционном суде, но везде поучил отказ в удовлетворении требований. Юркин намерен добиваться справедливости в Верховном суде РФ.
В настоящее время, по его словам, он вынужден работать таксистом в Перми. В машине живет, поскольку не может себе позволить съемную квартиру.
Видео дня. Жителям аварийных домов брать ипотеку
Комментарии 1 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Личный счет , РИА Ura.ru
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