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Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга» 

ТАСС 2 часа назад
Путин освободил россиян от «банковского роуминга»
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка — так называемого банковского роуминга. Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вносит поправки в закон "О банках и банковской деятельности".
Закон предусматривает, что размер комиссии, которую взимает банк при переводе денежных средств между счетами физических лиц, не может быть обусловлен открытием таких банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации. Документ был подготовлен для недопущения установления повышенных тарифов, взимаемых кредитными организациями с граждан, при межрегиональном переводе денежных средств внутри одного банка. Как говорится в пояснительной записке, филиалы и внутренние структурные подразделения банка являются составной частью единой организационной структуры банка, переводы между счетами, открытыми в различных его территориальных подразделениях, являются в полном смысле обычными внутренними переводами. В связи с этим при внутрибанковском переводе между различными территориальными зонами банк не создает добавленной стоимости по сравнению с переводами внутри одной территориальной зоны.
Также в пояснительной записке к документу отмечается, что установление различных комиссий за такие переводы в зависимости от местонахождения получателя перевода (в пределах РФ) свидетельствует о межрегиональной дискриминации потребителя. Учитывая наличие банков, в том числе с широкой филиальной сетью, действующие тарифы которых в настоящее время не соответствуют предлагаемым законопроектом принципам тарифообразования, закон предусматривает вступление в силу соответствующих изменений по истечении 180 дней со дня его официального опубликования для приведения банками своих тарифов в соответствие с устанавливаемыми требованиями на всей территории РФ.
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Теги:
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