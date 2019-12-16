Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ разработали в правительстве. По оценке авторов, его исполнение увеличит в 2020 году доходы бюджета ПФР на 634,8 миллиарда рублей. На такую же сумму уменьшится трансферт из федерального бюджета.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.

Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование своих накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета собственных пенсионных выплат.

На минувшей неделе Владимир Путин одобрил бюджет ПФР на 2020-2022 годы.

Согласно документу, в следующем году бюджет фонда будет дефицитным на 118,4 миллиарда рублей, в 2021-м — на 28,5 миллиарда. В 2022 году ожидается профицит в объеме 18,5 миллиарда рублей.