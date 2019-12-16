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Путин продлил заморозку накопительной части пенсии 

RT на русском + ещё 9 37 минут назад
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.
Согласно действующему законодательству, эта норма введена до 2021 года включительно.
Закон продлевает заморозку отчислений накопительной пенсии до 2022 года включительно.
Ранее закон был одобрен в Совете Федерации.
В Минфине России заявили о планах исключить возможность обналичивания замороженных пенсионных накоплений.
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Теги:
Личный счет , Видео , Владимир Путин , Совет Федерации , Минфин
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