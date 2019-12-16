Абонентов «Билайна» предупредили о повышении цен

Повышение цен запланировано на 16 января. В пресс-службе оператора объяснили, что будут повышены архивные тарифные планы в связи с изменением рыночной ситуации, на которую повлиял ряд факторов.

В числе таких факторов оператор указал затраты на реализацию «закона Яровой», планируемые затраты на реализацию закона о защите российского сегмента интернета.

«Указанные факторы прямо влияют на формирование стоимости услуг и не позволяют компенсировать затраты на интенсивное развитие инфраструктуры, обусловленные постоянно растущими клиентскими потребностями: а мы видим, что несмотря на инфляционные процессы, потребление в телекоме растёт сильнее, и цены на единицы услуг связи ежегодно снижаются», — добавили в пресс-службе.

В колл-центрах других операторов «большой четверки» заявили, что пока не обладают информацией о планах повышения тарифов в 2020 году.