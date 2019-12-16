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Абонентов «Билайна» предупредили о повышении цен 

Рамблер + ещё 1 34 минуты назад
Абонентов «Билайна» предупредили о повышении цен
Фото: РИА Новости
Сотовый оператор «Вымпелком» (бренд «Билайн») предупредил абонентов о повышении тарифов, передает РИА «Новости».
Повышение цен запланировано на 16 января. В пресс-службе оператора объяснили, что будут повышены архивные тарифные планы в связи с изменением рыночной ситуации, на которую повлиял ряд факторов.
В числе таких факторов оператор указал затраты на реализацию «закона Яровой», планируемые затраты на реализацию закона о защите российского сегмента интернета.
«Указанные факторы прямо влияют на формирование стоимости услуг и не позволяют компенсировать затраты на интенсивное развитие инфраструктуры, обусловленные постоянно растущими клиентскими потребностями: а мы видим, что несмотря на инфляционные процессы, потребление в телекоме растёт сильнее, и цены на единицы услуг связи ежегодно снижаются», — добавили в пресс-службе.
В колл-центрах других операторов «большой четверки» заявили, что пока не обладают информацией о планах повышения тарифов в 2020 году.
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Комментарии 21 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Личный счет , Вымпелком , РИА Новости
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