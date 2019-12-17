Какие доходы приставы не могут взыскать за долги?

В основном это различные пособия и социальные выплаты.

Когда могут взыскать деньги

Допустим, у вас скопились долги. Например, по квартплате. Чтобы взыскать деньги, управляющая компания сначала должна обратиться в суд — иного пути у нее нет. То же самое должен сделать любой человек, ведомство или компания, у которой могут быть к вам финансовые претензии. Правда, в Минюсте хотят, чтобы должник и кредитор могли в течение 30 дней договориться без суда, но пока до уровня принятого закона их инициативе далеко.

Так вот, если суд подтвердит обоснованность требований, он выпишет исполнительный документ. У этой бумаги два пути — либо напрямую в банк, либо в службу судебных приставов. Отнести ее туда должен истец.

Далее все просто — приставы вместе с банками выясняют, где у вас открыты счета, и списывают необходимую для погашения долга сумму. Если денег не хватает — счета блокируют. И в дальнейшем любые входящие поступления будут списываться до того момента, пока долг не будет погашен.

Что нельзя взыскать

Процедура взыскания в России несовершенна, поскольку приставы обычно списывают любые деньги — у них нет задачи разбираться, откуда и на какие цели они поступили. Юристы говорят, что разделять доходы могли бы суды при публикации исполнительного документа, но без помощи ответчика делать это слишком сложно, особенно при том, что его присутствие в суде не требуется.

Еще одна проблема в том, что хоть по закону «Об исполнительном производстве» (ст.70) пристав и обязан заранее отправить должнику письмо с предупреждением о том, что его деньги скоро спишут, следить за его доставкой и получением никто не обязан. И выходит так, что человек узнает о списании уже постфактум.

При этом все в том же законе есть статья 101 — она перечисляет виды доходов, которые взыскать нельзя. Это могут быть:

— выплаты в возмещение вреда здоровью;

— выплаты и пенсии по потере кормильца;

— маткапитал;

— пособия на детей;

— алименты;

— монетизированные льготы на лекарства и проезд;

— выплаты пострадавшим на производстве или в катастрофах, ЧС;

— соцстраховки (за некоторыми исключениями);

— командировочные и деньги от работодателя на отдых или лечение;

— пособие на погребение.

В общем, большинство пунктов относятся к различным бюджетным выплатам и пособиям, а также к средствам, которые компании выделяют для нормальной работы своего сотрудника. Зарплат и рядовых пенсий все это не касается, равно как и различных переводов, средств от продажи имущества и прочего. От зарплат, кстати, можно взыскать не более 50%.

Что делать, если списали запрещенное к взысканию

Прежде всего нужно сходить или позвонить в свой банк, со счета которого списали деньги. Там вам обязаны назвать номер исполнительного производства и судебного документа, а также назвать имя пристава, работавшего над вашим делом.

Затем стоит проверить постановление по базе ФССП — там должна быть та же информация, что вам дали в банке. Далее нужно найти в базе контактов службы телефон вашего пристава и связаться с ним. Но предварительно подготовьте документы, которые подтвердят, что часть списанных денег можно отнести к «запретным» для взыскания. Сейчас это можно сделать через МФЦ либо через Госуслуги.

После этого пристав в течение 3-7 дней должен вынести постановление об отмене взыскания и отправить его в банк. Тот — вернуть деньги на счет или разблокировать их.