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«Эти люди не работают»: в Думе обсуждают налоги малоимущих 

Газета.Ru 1 час назад
«Эти люди не работают»: Дума обсуждает налоги малоимущих
Фото: depositphotos.com
Это политическая провокация. Так отреагировала первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева на сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих с заключенными. На заседании комитета депутаты обсуждали возможность освободить малоимущих россиян от НДФЛ.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключенными. Об этом сообщает во вторник РИА «Новости».
Ранее в сети появились сообщения о том, что Гусева якобы выступила против отмены подоходного налога на малоимущих. При этом депутат сравнила граждан с низкими доходами с заключенными.
По словам Гусевой, два месяца назад она участвовала в заседании профильного комитета Госдумы, на котором обсуждалось введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Ее выступление было кем-то записано опубликовано.
«Это случилось ровно в тот день, когда на своей странице в Instagram я потребовала от «Почты России» и энергетиков навести порядок с тарифами: в Волгоградской области тарифы снижены и вопрос для жителей решен», — рассказала депутат.
На записи в Госдуме видно, как она говорит, что среди малоимущих есть люди, которые никогда не работали, а жили на полученные от государства средства.
«Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где их охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги», — сказала депутат.
Депутат отметила, что «ни одна страна в мире» так не финансирует социальные нужды граждан, как Россия, и что перед введением прогрессивного налога стоит дополнительно взвесить плюсы и минусы этой идеи. Сейчас в России действует плоская шкала налогообложения физлиц, единая для всех ставка — 13%.

Никого не хотела обидеть

Она предложила создать рабочую группу, которая просчитает «экономику» этого предложения с помощью экспертов. В экспертном сообществе обсуждается идея дифференцированного подхода к ставке НДФЛ. В частности, для состоятельных граждан обсуждалась ставка в 18%.
Парламентарий утверждает, что политические оппоненты вырвали ее слова из контекста. Она отметила, что в видеоролике говорится об одном, но в текстах сообщается о другом.
В свое оправдание Гусева добавила, что она выросла в обычной семье и «не обидит простого человека».
Ранее в ноябре премьер-министр Дмитрий Медведев оценил возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ).
Медведев подчеркнул, что это «очень чувствительная тема» и такая возможность не раз прорабатывалась, однако вопросы остались.
«Идеи есть разные, вопрос в том, каковы последствия этих решений, каковы выпадающие доходы и — в не меньшей степени — кого надо относить к малоимущим?» — говорил премьер.
По его мнению, налогообложение малоимущих слоев населения — это «всегда тонкая история». Как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, «ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойденными», отмечал Медведев.

Как в Боливии?

Понятия «малоимущие» в российском законодательстве не существует, но к таким категориям сейчас обычно относят граждан с доходом менее 13 тыс. рублей в месяц.
«Депутат Гусева, видимо, отстаивает идею социальной несправедливости, как в Боливии». Так прокомментировал реплику Гусевой директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Экономист пояснил свою позицию: «К освобождению малоимущих от НДФЛ я отношусь позитивно, как и во всем мире. Не применяют его только в оффшорных территориях или странах вроде Боливии».
По словам Делягина, «если мы хотим, чтобы у нас было, как в этих территориях, или как в Боливии, то можно оставить, как есть сейчас».
«Гусева, видимо, отстаивает идею социальной несправедливости, как в Боливии», — заключил эксперт.
Инициативу по поводу отказа от НДФЛ для малоимущих поддержит большинство населения, учитывая несправедливое распределение доходов после развала СССР, считает Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями
При этом состоятельные граждане при введении прогрессивной шкалы налогообложения не заменят особой разницы в своих доходах. С них и следует начать изменения в налогах для физлиц. В итоге бюджет соберет больше доходов. «Со временем увеличение налоговых поступлений позволит освободить от НДФЛ наименее обеспеченных граждан, как это делают в Европе», — говорит Дадашев.
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Теги:
Личный счет , Статьи , Дмитрий Медведев , Ирина Гусева , Михаил Делягин , Почта России , Госдума
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