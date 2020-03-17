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В России решили вопрос о запрете наличных 

Павел Тиунов 17 марта 2020
Члены нижней палаты парламента не станут обсуждать возможный запрет на использование наличных денег на время угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС. Об то заявил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, который тем не менее призвал россиян активнее пользоваться безналичными средствами оплаты.
Парламентарий пояснил, что расплачиваться наличными — это право человека. Он подчеркнул, что некоторым россиянам использовать банковские карты не позволяет религия.
«Пусть выбирают сами способ оплаты», — заявил Акскаков.
При этом он подчеркнул, что активное использование в торговом обороте денежных купюр создает угрозу распространения коронавируса, поскольку на банкнотах могут содержаться микроорганизмы-носители инфекции.
«Обработка есть, но в любом случае какая-то часть микробов на них сохраняется», — пояснил депутат.
ТАСС отмечает, что согласно информации ВОЗ носители вируса могут удерживаться на бумаге около 3-4 дней. В связи с этим сотрудники ЦБ РФ перед тем, как пускать денежную массу в оборот, выдерживают ее в хранилищах не менее 14 дней.
Комментарии 231
Личный счет , Видео , Анатолий Аксаков , ВОЗ , Госдума , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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