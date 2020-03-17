В России решили вопрос о запрете наличных 

Все новости на карте

Члены нижней палаты парламента не станут обсуждать возможный запрет на использование наличных денег на время угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС. Об то заявил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков , который тем не менее призвал россиян активнее пользоваться безналичными средствами оплаты.

Парламентарий пояснил, что расплачиваться наличными — это право человека. Он подчеркнул, что некоторым россиянам использовать банковские карты не позволяет религия.

«Пусть выбирают сами способ оплаты», — заявил Акскаков.

При этом он подчеркнул, что активное использование в торговом обороте денежных купюр создает угрозу распространения коронавируса, поскольку на банкнотах могут содержаться микроорганизмы-носители инфекции.

«Обработка есть, но в любом случае какая-то часть микробов на них сохраняется», — пояснил депутат.