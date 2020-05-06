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Силуанов отверг возможность заморозок и конвертаций депозитов 

РИА Новости и ещё 23 6 мая 2020
Силуанов ответил на вопрос о заморозке вкладов россиян
Фото: РИА Новости
Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
"Никаких заморозок и конвертаций не планируется", — сказал Силуанов в ответ на реплику, что россияне из-за опасения новых инициатив по вкладам будут переводить деньги из банков "под подушку".
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, по которому НДФЛ по ставке 13% будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный вкладчику за год, за минусом необлагаемого процентного дохода: он рассчитывается как произведение суммы в 1 миллион рублей и ключевой ставки ЦБ на 1 января соответствующего года (в условиях 2020 года этот доход составил бы 62,5 тысячи рублей).
Глава Сбербанка Герман Греф ранее выступил против введения налога на доходы по вкладам, заявив, что проблемы его администрирования и негативного эффекта превышают потенциальный плюс от сбора этого налога.
Силуанов выразил уверенность, что люди с достатком могут заплатить 13% с дохода по таким депозитам. Он также рассказал, риск оттока вкладов просчитывался властями. Силуанов также отметил, что "под подушкой" у россиян вообще будет нулевой доход.
"На самом деле, это вопрос справедливости. Все же платят со своего дохода, то есть зарплаты, НДФЛ. Почему тогда с пассивного дохода в виде процентов по крупным вкладам платить налог не нужно? Понятно, что какая-то часть депозитов может сократиться. Но куда переводить? За границу — там ставки отрицательные. В валюту — высокая волатильность, можно потерять на курсе", — считает министр.
"Мы изучали мировой опыт налогообложения депозитов и предложили этот вариант, своего рода налог на обеспеченных людей, чей доход от депозитов превышает 60 000 рублей в год. То есть это должны быть большие сбережения — около 1 миллиона рублей. А для тех, у кого такие сбережения появились не от ведения бизнеса или доходов, прописаны исключения", — добавил Силуанов.
Новый порядок налогообложения вкладов заработает, начиная с доходов, полученных в 2021 году, то есть первые налоговые выплаты граждане обязаны будут сделать до 1 декабря 2022 года.
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Личный счет , Новые налоги , Антон Силуанов , Герман Греф , Владимир Путин , Сбербанк России , Центральный банк России , Ведомости
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