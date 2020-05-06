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ЦБ РФ ожидает замедления кредитования населения на фоне пандемии 

ТАСС и ещё 17 6 мая 2020
ЦБ ожидает замедления кредитования населения
Фото: РИА Новости
Банк России ожидает замедления кредитования населения из-за возросшей макроэкономической неопределенности и снижения спроса на кредиты на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.
"В краткосрочной перспективе можно ожидать, что кредитование населения будет замедляться как в результате приверженности банков более осторожной кредитной политике вследствие возросшей макроэкономической неопределенности, так и по причине ожидаемого банками снижения спроса самого населения на кредиты", — отмечается в документе.
Темпы роста кредитования в РФ в 2020 году составят 3-8% с последующим ускорением до 6-11% в 2021-2022 годах.
"Способствовать восстановлению экономики и внутреннего спроса также будет смягчение денежно-кредитных условий под влиянием проводимой денежно-кредитной политики. Это поддержит кредитование, темп роста которого повысится с 3-8% в текущем году до 6-11% в 2021-2022 годах", — указано в материалах.
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Комментарии 1
Личный счет , Недвижимость , Экономика России , Центральный банк России
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