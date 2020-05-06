ЦБ ожидает замедления кредитования населения

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Банк России ожидает замедления кредитования населения из-за возросшей макроэкономической неопределенности и снижения спроса на кредиты на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

"В краткосрочной перспективе можно ожидать, что кредитование населения будет замедляться как в результате приверженности банков более осторожной кредитной политике вследствие возросшей макроэкономической неопределенности, так и по причине ожидаемого банками снижения спроса самого населения на кредиты", — отмечается в документе.

Темпы роста кредитования в РФ в 2020 году составят 3-8% с последующим ускорением до 6-11% в 2021-2022 годах.