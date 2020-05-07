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«Известия»: задолженность по зарплате в марте выросла в 31 регионе России 

ТАСС и ещё 4 21 час назад
Задолженность по зарплате выросла в России
Фото: ТАСС
Задолженность по зарплате в период с 1 марта по 1 апреля увеличилась в 31 субъекте РФ. Об этом в четверг сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).
При этом в целом по стране показатель недополученных зарплат в марте сократился на 2%, хотя все еще превышает 2 млрд рублей. Однако, по сравнению с показателями на 1 апреля 2019 года, зафиксировано сокращение задолженности на 26%, отмечает издание.
Сильнее всего долги по заработной плате в период с 1 марта по 1 апреля выросли в Хабаровском крае, где работодатели не выплатили сотрудникам 14,6 млн рублей, увеличив общую сумму на 382% до 18,4 млн рублей. В Челябинской области задолженность увеличилась на 14,5 млн до 18 млн рублей (+405%), в Кемеровской области недополученная сумма в марте выросла на 12,2 млн, или на 4% до общей суммы в 342,5 млн рублей, приводит данные газета. Также высокий темп задолженности по зарплате зафиксирован в марте в Астраханской области (рост на 11,7 млн рублей, или 61%) и Севастополе (по данным на 1 марта, задолженности не было, к 1 апреля она составила 10,7 млн рублей).
По данным Росстата задолженность по заработной плате в России на 1 апреля 2020 года составила 2 млрд 153,2 млн руб. Из общей суммы невыплаченной зарплаты на долги, образовавшиеся в 2020 году, приходится 642,4 млн руб. (29,9%). Задолженность по заработной плате на 1 апреля 2020 года имелась перед 33,7 тыс. человек.
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Комментарии 1
Личный счет , Компании , Росстат , газета "Известия"
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