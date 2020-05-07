Россиян могут оставить без денег за отмененные авиарейсы 

Правительство России подготовило законопроект, который дает перевозчикам право не возвращать деньги за билеты и вместо этого выдавать ваучеры на будущие поездки. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным газеты, новая мера может коснуться авиабилетов, а также билетов на железнодорожный и водный транспорт. Если закон примут, компании получат право перевести эквивалент средств на личный счет пассажира, чтобы он потратил их на новый билет, или выдать пассажиру ваучер на будущую поездку.

Источники в отрасли рассказали «Коммерсанту», что такую схему возврата билетов планируют вводить не навсегда, а в случаях режима повышенной готовности или ЧС. По данным собеседников газеты, Госдума может рассмотреть закон уже в мае.

Такой документ понадобился из-за критической ситуации, в которой оказались перевозчики на фоне коронавируса, закрытия границ и отмены рейсов. Собеседник «Коммерсанта» в одной из крупных авиакомпаний заявил, что без этой меры перевозчиков ждут банкротства.

Как писал «Рамблер», в первую неделю апреля снижение пассажиропотока в московских аэропортах составило 93 процента.

Кроме того, внутренний трафик страны в апреле сократился по сравнению с 2019 год в 20 раз, хотя никаких формальных запретов на перелеты по России не вводилось.