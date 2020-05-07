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Россиян могут оставить без денег за отмененные авиарейсы 

Мария Иванова и ещё 9 14 часов назад
Россиян могут оставить без денег за отмененные авиарейсы
Фото: РИА Новости
Правительство России подготовило законопроект, который дает перевозчикам право не возвращать деньги за билеты и вместо этого выдавать ваучеры на будущие поездки. Об этом пишет «Коммерсант».
По данным газеты, новая мера может коснуться авиабилетов, а также билетов на железнодорожный и водный транспорт. Если закон примут, компании получат право перевести эквивалент средств на личный счет пассажира, чтобы он потратил их на новый билет, или выдать пассажиру ваучер на будущую поездку.
Источники в отрасли рассказали «Коммерсанту», что такую схему возврата билетов планируют вводить не навсегда, а в случаях режима повышенной готовности или ЧС. По данным собеседников газеты, Госдума может рассмотреть закон уже в мае.
Такой документ понадобился из-за критической ситуации, в которой оказались перевозчики на фоне коронавируса, закрытия границ и отмены рейсов. Собеседник «Коммерсанта» в одной из крупных авиакомпаний заявил, что без этой меры перевозчиков ждут банкротства.
Как писал «Рамблер», в первую неделю апреля снижение пассажиропотока в московских аэропортах составило 93 процента.
Кроме того, внутренний трафик страны в апреле сократился по сравнению с 2019 год в 20 раз, хотя никаких формальных запретов на перелеты по России не вводилось.
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Комментарии
Личный счет , Госдума , Правительство РФ
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