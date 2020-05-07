Сбербанк бесплатно продлил аренду банковских ячеек 

Сбербанк бесплатно и автоматически продлил до 31 мая договоров аренды индивидуальных сейфов, заключенные для хранения ценностей и заканчивающиеся в период с 1 марта по 30 мая включительно. Об этом говорится в сообщении банка.

Ранее Сбербанк продлевал договора аренды индивидуальных сейфов до 6 мая.

Договоры аренды, заключенные для осуществления расчетов, в том числе по сделкам с недвижимостью, исполняются в соответствии с изначальными условиями. При этом банк увеличил с 20 до 35 дней сроки вскрытия сейфов при возникновении просрочки выполнения условий договора.

Доступ к арендованным сейфам осуществляются согласно графику работы отделений банка. Экстренные ситуации рассматриваются банком в индивидуальном порядке.