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ЦБ спрогнозировал рост мошенничества с кредитами после пандемии 

News.ru 12 часов назад
ЦБ предупредил россиян о «раздолжнителях»
Фото: РИА Новости
В Банке России считают, что после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом, в стране может произойти всплеск активности мошенников.
Как рассказал директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, после пандемии появятся так называемые «раздолжнители» — компании, предлагающие гражданам за плату решить проблемы с кредиторами. В результате, кредит за граждан никто не выплачивает, долг остаётся, а мошенники исчезают с полученными деньгами, передаёт ТАСС.
В ЦБ также отметили рост на фоне пандемии числа нелегальных кредиторов. Такие чёрные кредиторы предлагают «деньги в кредит без справок и поручительств», а затем используют агрессивные противозаконные методы взыскания.
Ранее NEWS.ru писал, что на фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне стали забирать валюту с депозитов в банках. Как свидетельствуют данные ЦБ РФ, в начале апреля остатки на валютных вкладах населения составили $89,3 млрд, в то время как месяц назад их было $94,3 млрд
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Личный счет , Валерий Лях , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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