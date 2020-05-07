ЦБ предупредил россиян о «раздолжнителях»

Банке России считают, что после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом, в стране может произойти всплеск активности мошенников.

Как рассказал директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях , после пандемии появятся так называемые «раздолжнители» — компании, предлагающие гражданам за плату решить проблемы с кредиторами. В результате, кредит за граждан никто не выплачивает, долг остаётся, а мошенники исчезают с полученными деньгами, передаёт ТАСС.

В ЦБ также отметили рост на фоне пандемии числа нелегальных кредиторов. Такие чёрные кредиторы предлагают «деньги в кредит без справок и поручительств», а затем используют агрессивные противозаконные методы взыскания.

Ранее NEWS.ru писал, что на фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне стали забирать валюту с депозитов в банках. Как свидетельствуют данные ЦБ РФ, в начале апреля остатки на валютных вкладах населения составили $89,3 млрд, в то время как месяц назад их было $94,3 млрд