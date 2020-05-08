Центробанк взломал мошенников. Какие опасности подстерегают россиян? 

Пандемия коронавируса и неопределенность на рынках дали финансовым мошенникам новые возможности для обмана граждан. Такие выводы содержаться в специальном сообщении Центробанка

В частности, на волне коронавируса активизировались и нелегальные кредиторы, которые обзванивают потенциальных «клиентов» и предлагают им «деньги в кредит без справок и поручительств».

Потери мировой экономики от кибер­атак в 2018 г. составили $1,5 трлн, в 2019 г. одна только Россия понесла ущерб в размере 2,5 трлн руб. Атаки с использованием неизвестных ранее вредоносных программ происходят ежедневно, хотя еще год назад такие случаи в среднем происходили не чаще раза в неделю.