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Центробанк взломал мошенников. Какие опасности подстерегают россиян? 

Konkurent.ru и ещё 8 12 часов назад
Центробанк взломал мошенников. Какие опасности подстерегают россиян?
Фото: Konkurent.ru
Пандемия коронавируса и неопределенность на рынках дали финансовым мошенникам новые возможности для обмана граждан. Такие выводы содержаться в специальном сообщении Центробанка.
В частности, на волне коронавируса активизировались и нелегальные кредиторы, которые обзванивают потенциальных «клиентов» и предлагают им «деньги в кредит без справок и поручительств».
Потери мировой экономики от кибер­атак в 2018 г. составили $1,5 трлн, в 2019 г. одна только Россия понесла ущерб в размере 2,5 трлн руб. Атаки с использованием неизвестных ранее вредоносных программ происходят ежедневно, хотя еще год назад такие случаи в среднем происходили не чаще раза в неделю.
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Личный счет , Экономика , Центральный банк России
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