Названы самые популярные в России вакансии

Водители, охранники, продавцы, грузчики и комплектовщики — именно так выглядит топ-5 самых популярных вакансий апреля. Такая расстановка сил на рынке труда определилась в ходе исследования, проведенного сервисом «Работа.ру».

В частности, отмечается, что доля вакансий на позицию водителей выросла почти до до 30%, а охранников — до 14,2%, пишут Известия.

Между тем, среди соискателей значительно вырос интерес к работе курьером. По числу резюме эта специальность вышла на первое место среди всех популярных, а темп прироста резюме составил 17,6%. Кроме того, в пятерку популярных среди соискателей профессий вошли водители, продавцы, разнорабочие и администраторы.

Ранее НСН писала, что возможность работать удаленно для офисных сотрудников должна быть сохранена и после пандемии коронавирусной инфекции. Такой позиции придерживается 42% россиян, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения . Также наши соотечественники считают необходимым сохранить и развивать оказание госуслуг онлайн.

При этом, 37% опрошенных ВЦИОМ хотели бы сохранить после пандемии возможность дополнительного онлайн-образования для взрослых, а 33% респондентов хотели бы посещать онлайн-выставки и спектакли. За сохранение возможности получения онлайн-образования в вузах и в школах выступили 30% и 29% россиян соответственно.