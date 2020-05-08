Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.92
82.00
80.15
Прогноз
12.05 – 19.05
$
72.62
79.00
Индексы и котировки Brent
29.65
–0.37 Золото
1719.70
–0.03 РТС
1120.58
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
08.05
1.0846
+0.0068
23.04
1.0778
05.05
27.04
13.04

Mastercard в пять раз увеличила бесконтактный лимит по картам российских банков 

Прайм и ещё 5 1 час назад
Mastercard изменила лимит на операции без ПИН-кода
Фото: ТАСС
Платежная система Mastercard рекомендовала российским банкам увеличить лимит совершения операций без ввода пин-кода с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, с копией письма платежной системы ознакомились РИА Новости.
"7 мая 2020 года… изменение лимита бесконтактных транзакций для Российской Федерации", — говорится в письме Mastercard.
В письме не указан размер рекомендованного лимита, однако, как пояснил РИА Новости один из источников на финансовом рынке, для России он составляет 5 тысяч рублей. Данное изменение не касается бесконтактных транспортных транзакций.
Visa увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода по картам российских банков до 3 тысяч рублей еще в апреле прошлого года. Этот лимит носит рекомендательный характер, и в его пределах банки сами могут устанавливать порог для совершения операции без ввода пин-кода. Бесконтактный лимит третьей по популярности у россиян системы — "Мир" — составляет 1 тысячу рублей.
Видео дня. Как пандемия меняет статьи расходов москвичей
Прайм: последние новости
Выгоду от кредитных каникул в России освободят от НДФЛ Выгоду от кредитных каникул в России освободят от НДФЛ Эксперт пояснил, когда власти России могут прибегнуть к раздаче населению "денег с вертолета" Эксперт пояснил, когда власти России могут прибегнуть к раздаче населению "денег с вертолета" Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется - Силуанов Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется - Силуанов
Комментарии 1
Личный счет , Компании , Visa , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дорогое жилье по всему миру начало дешеветь
Дорогое жилье по всему миру начало дешеветь
Россияне постепенно наращивают траты
Россияне постепенно наращивают траты
«Мы не режем расходы, а увеличиваем»: О бюджете России
«Мы не режем расходы, а увеличиваем»: О бюджете России
Силуанов ответил на вопрос о заморозке вкладов россиян
Силуанов ответил на вопрос о заморозке вкладов россиян
Долги россиян за ЖКХ выросли до 1,39 трлн рублей
Долги россиян за ЖКХ выросли до 1,39 трлн рублей
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
00:24
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
Экономика
В России упали цены на бензин
01:29
В России упали цены на бензин
Экономика
Подсчитана требуемая россиянам сумма на маски
00:55
Подсчитана требуемая россиянам сумма на маски
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение