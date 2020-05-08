Mastercard изменила лимит на операции без ПИН-кода

Платежная система Mastercard рекомендовала российским банкам увеличить лимит совершения операций без ввода пин-кода с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, с копией письма платежной системы ознакомились РИА Новости.

"7 мая 2020 года… изменение лимита бесконтактных транзакций для Российской Федерации", — говорится в письме Mastercard.

В письме не указан размер рекомендованного лимита, однако, как пояснил РИА Новости один из источников на финансовом рынке, для России он составляет 5 тысяч рублей. Данное изменение не касается бесконтактных транспортных транзакций.