Чем опасно досрочное погашение кредита​

Досрочное погашение кредита юридическими и физическими лицами, как правило, лишено экономического смысла, а в случае с юрлицами может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

"Если речь идет о юридическом лице, то досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным. Если компания не знает, сможет ли она справиться с последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса, то лучше деньги «размазать» на как можно больший срок. Даже если это будет стоить каких-то процентов, все равно так проще будет выжить, нежели сейчас бежать в банк и закрывать все долги", — сказал эксперт.

Кроме того, существуют и так называемые риски закрытия лизинговых кредитов. Как и у юрлиц, в лизинговых кредитах часто прописывают штрафные санкции за досрочное погашение.