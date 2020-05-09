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Эксперт рассказал, чем опасно досрочное погашение кредита​ 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Фото: РИА Новости© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Досрочное погашение кредита юридическими и физическими лицами, как правило, лишено экономического смысла, а в случае с юрлицами может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
"Если речь идет о юридическом лице, то досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным. Если компания не знает, сможет ли она справиться с последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса, то лучше деньги «размазать» на как можно больший срок. Даже если это будет стоить каких-то процентов, все равно так проще будет выжить, нежели сейчас бежать в банк и закрывать все долги", — сказал эксперт.
Кроме того, существуют и так называемые риски закрытия лизинговых кредитов. Как и у юрлиц, в лизинговых кредитах часто прописывают штрафные санкции за досрочное погашение.
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