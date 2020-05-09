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Названы сферы, в которых вырастут зарплаты после самоизоляции 

Вечерняя Москва и ещё 3 55 минут назад
У кого вырастут зарплаты после самоизоляции
Фото: ТАСС
Доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» Российской экономической академии имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, представителям каких отраслей и специальностей стоит рассчитывать на рост зарплаты после отмены режима самоизоляции.
Подчеркнув, что рынок труда все равно уже не станет прежним, эксперт отметила повышение спроса на специалистов в таких областях, как фармацевтика, розница, онлайн-услуги, в том числе в сферах развлечений и обучения.
Однако по мере спада заболеваемости коронавирусом спрос на таких специалистов сократится — соответственно, и на серьезную прибавку к зарплате им рассчитывать не приходится.
Мало что изменится в компаниях-монополистах в низкоконкурентных сферах, таких как энергетика и связь, рассказала Иванова-Швец агентству «Прайм».
Ранее сообщалось, что продолжительность рабочего дня на удаленке предложили ограничить в России.
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