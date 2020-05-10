Кого работодатели ищут в кризис 

Несмотря на кризис, сейчас работу искать проще, чем после режима самоизоляции, считает основатель портала SuperJob Алексей Захаров

"Именно сейчас самый удачный момент для смены работы. После того, как ограничительные карантинные меры отменят, а все увольнения состоятся, найти подходящую вакансию будет сложнее", — сказал он "РГ".

Cреди работодателей вырос спрос на удаленных работников. Пандемия даст импульс в развитии дистанционной работы. "Будет много людей, получивших системный опыт удаленной работы. Они либо в своих компаниях получат возможность и дальше работать удаленно, либо со временем сменят работодателей", — считает Захаров.

По данным портала HeadHunter, резкого снижения количества вакансий на рынке труда нет. Спрос не может упасть мгновенно, считают эксперты HeadHunter. При этом они отмечают, что в разных профобластях и отраслях он меняется неравномерно — в зависимости от того, как пострадала в результате кризиса та или иная сфера бизнеса. В медицине и фармацевтике число вакансий от работодателей выросло. На прежнем уровне осталось количество предложений о работе в госсекторе, а также строительстве. Снижение спроса произошло уже в марте в таких отраслях, как искусство, культура, развлечения, фитнес-клубы, салоны красоты, туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, непищевые товары народного потребления. Так, в сфере искусства, развлечений и массмедиа резюме сегодня размещено в 14,5 раза больше, чем вакансий.