Россияне потеряли интерес к сладостям

Аналитики компании «Такском» выяснили, как во время самоизоляции изменился спрос на некоторые виды сладостей, снеки, мучные изделия и товары для выпечки. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Аналитики отмечают значительное снижение количества проданных сладостей. Так, продажи шоколадок в апреле этого года упали на 26% по сравнению с апрелем 2019 года. Количество проданных пирожных в этот же период сократилось на 38%, вафель — на 11%.

По сравнению с прошлым годом продажи конфет всё же выросли, но всего на 1%. Однако в апреле этого года по сравнению с мартом конфеты потеряли популярность на 40%, отметили в «Такском».

Продажи чипсов остались на уровне апреля прошлого года, а сухарики всё же стали менее популярны — их продажи упали на 24% по сравнению с апрелем 2019 года.

Лучше стали продаваться семечки — рост продаж зафиксирован на уровне 8%.

Макароны стали покупать гораздо реже — продажи этих изделий в апреле этого года по сравнению с таким же периодом 2019 года упали на 17%.

Также в апреле россияне стали на 15% меньше по сравнению с прошлым годом покупать хлеб.

При этом гораздо лучше по сравнению с прошлым годом стали продаваться товары для выпечки — дрожжи, ванилин, мука, желатин, разрыхлитель, добавки и смеси для выпечки. В среднем популярность этих товаров выросла на 25%.

По мнению ведущего научного сотрудника ФИЦ питания и биотехнологии, диетолога Ольги Григорьян, во время самоизоляции пищевые привычки россиян изменились.

«На самоизоляции люди ищут, чем заняться. Зачем идти и покупать сухарики, когда есть время дома что-то сделать? Это будет дешевле, вкуснее, полезнее. Человек чем-то займётся, это определённая разрядка в стрессовой ситуации. Домашняя выпечка тоже, конечно, имеет подводные камни. Все сейчас страдают тем, что немножко набирают в весе. Но, может быть, это такие попытки создать семейный уют, выпечка — это домашнее дело», — рассказала специалист в беседе с RT.

Ранее, согласно данным опроса сервиса «Работа.ру», каждый пятый респондент отметил, что во время самоизоляции у него появилось новое увлечение.