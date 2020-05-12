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Выгоду от кредитных каникул в России освободили от НДФЛ 

Прайм и ещё 2 1 час назад
В России освободили от НДФЛ выгоду от кредитных каникул
Фото: ТАСС
Госдума приняла в первом чтении и в целом закон об освобождении от НДФЛ материальной выгоды, полученной заемщиком от экономии на процентах в период любых кредитных каникул, распространив эту норму и на индивидуальных предпринимателей.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования и применяться в отношении доходов физлиц, полученных ими начиная с налогового периода 2020 года.
Авторами этой законодательной инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, его первый зам Александр Жуков, глава бюджетного комитета Андрей Макаров и член Совета Федерации Николай Журавлев. Они считают, что ее принятие приобретает особую актуальность в сложной экономической ситуации в стране из-за пандемии коронавируса для поддержки потерявших источник дохода физических лиц, в том числе являющихся индивидуальными предпринимателями.
В соответствии с действующей редакцией статьи 212 Налогового кодекса РФ не признается доходом налогоплательщика выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными средствами в течение льготного периода, связанного с ипотечными каникулами. Но такая льгота распространяется только на заемщиков-физлиц и только по ипотеке.
В начале апреля Госдума приняла закон, предусматривающий в связи с пандемией коронавируса предоставление аналогичного льготного периода физлицам и индивидуальным предпринимателям по всем займам, если их доходы снизились по сравнению со среднемесячным уровнем прошлого года на 30% и более. Кредитные каникулы предусматривают отсрочку погашения основного долга и уплаты процентов по кредитам, за ними можно обратиться до 30 сентября.
Предоставление льготного периода при урегулировании задолженности — исключительная мера поддержки попавших в сложное финансовое положение заемщиков, отмечают разработчики. В связи с этим они считают целесообразным распространить действие положений абзаца девятого подпункта 1 пункта 1 статьи 212 Налогового кодекса на любые случаи предоставления кредитных каникул физлицам, предусмотренные законодательством РФ, в том числе в отношении индивидуальных предпринимателей.
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Личный счет , Экономика России
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