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Россиянам помогли с долгами на сотни миллиардов рублей 

Lenta.ru и ещё 8 2 часа назад
Россиянам помогли с долгами: банки реструктуризировали кредиты на сумму около 330 миллиардов рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Центробанка.
Это почти 2 процента розничного кредитного портфеля банков, который по состоянию на 1 апреля составлял 18,3 триллиона рублей. С момента введения кредитных каникул граждане побели почти 1,5 миллиона заявок на изменения условий кредитного договора.
Закон о кредитных каникулах действует с начала апреля. По нему россияне имеют право получить отсрочку платежей на срок до полгода. Такая мера приняла в рамках пакета помощи экономике на фоне пандемии коронавируса.
Ранее стало известно о том, что российские банки могут изменить схему выдачи кредитов. По словам экспертов, кредитные организации могут ввести ограничения на короткие потребительские займы без залога, так как не могут проверить платежеспособность клиента. Пока такую практику завел только Кредит Европа банк: там приостановлена выдача кредитов наличными.
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Личный счет , Видео , Кредит Европа Банк
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