Россиянам помогли с долгами на сотни миллиардов рублей 

Россиянам помогли с долгами: банки реструктуризировали кредиты на сумму около 330 миллиардов рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Центробанка.

Это почти 2 процента розничного кредитного портфеля банков, который по состоянию на 1 апреля составлял 18,3 триллиона рублей. С момента введения кредитных каникул граждане побели почти 1,5 миллиона заявок на изменения условий кредитного договора.

Закон о кредитных каникулах действует с начала апреля. По нему россияне имеют право получить отсрочку платежей на срок до полгода. Такая мера приняла в рамках пакета помощи экономике на фоне пандемии коронавируса.