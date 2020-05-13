Семьи подали заявки на пособия на 35 млрд рублей

Как сообщил глава Минкомсвязи Олег Качанов, за сутки после запуска данной услуги на портал Госуслуг поступило 2,5 миллиона заявлений от граждан РФ.

С 1 июня по решению президента РФ Владимира Путина в России должна быть произведена единоразовая выплата для семей с детьми от 3 до 15 лет. Для поддержки семей в период эпидемии коронавируса на каждого своего ребенка родители получат по 10 тысяч рублей.

Для того, чтобы получить выплаты, граждане РФ должны подать заявление на портале Госуслуг. Как сообщил заместитель главы Минкомсвязи РФ Олег Качанов, россияне активно заполняют на сайте соответствующую форму. Данная услуга стала самой популярной на портале со времени его создания.

По словам Качанова, за минувшие сутки граждане РФ подали почти 2,5 миллиона заявлений на 3,5 миллиона детей. Таким образом, сумма «детских» выплат, по предварительным данным, составляет 35 миллиардов рублей. Нагрузка на портал Госуслуг сейчас в 10 раз превышает средние показатели даже за предыдущий месяц, когда она уже была повышенной.

«Мы вывели ее специально на отдельный домен — posobie16.gosuslugi.ru — для того, чтобы сделать форму максимально доступной, максимально легкой, понимая, что на нее будет достаточно высокая нагрузка», — пояснил Олег Качанов.

Сейчас Минкомсвязи проводит комплекс работ по созданию дополнительной мощности портала, стабилизации его работы и максимально легкому доступу пользователей на форму подачи заявлений на данную услугу.