Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.90
82.00
80.02
Прогноз
18.05 – 25.05
$
72.70
78.73
Индексы и котировки Brent
29.20
+0.17 Золото
1715.40
–0.12 РТС
1110.37
–0.48
Динамика валют
EUR / USD
13.05
1.0815
–0.0005
28.04
1.0820
10.05
01.05
17.04

Россияне подали заявления на пособия для детей на 35 миллиардов рублей 

ТК «Звезда» и ещё 28 1 час назад
Семьи подали заявки на пособия на 35 млрд рублей
Фото: РИА Новости
Как сообщил глава Минкомсвязи Олег Качанов, за сутки после запуска данной услуги на портал Госуслуг поступило 2,5 миллиона заявлений от граждан РФ.
С 1 июня по решению президента РФ Владимира Путина в России должна быть произведена единоразовая выплата для семей с детьми от 3 до 15 лет. Для поддержки семей в период эпидемии коронавируса на каждого своего ребенка родители получат по 10 тысяч рублей.
Для того, чтобы получить выплаты, граждане РФ должны подать заявление на портале Госуслуг. Как сообщил заместитель главы Минкомсвязи РФ Олег Качанов, россияне активно заполняют на сайте соответствующую форму. Данная услуга стала самой популярной на портале со времени его создания.
По словам Качанова, за минувшие сутки граждане РФ подали почти 2,5 миллиона заявлений на 3,5 миллиона детей. Таким образом, сумма «детских» выплат, по предварительным данным, составляет 35 миллиардов рублей. Нагрузка на портал Госуслуг сейчас в 10 раз превышает средние показатели даже за предыдущий месяц, когда она уже была повышенной.
«Мы вывели ее специально на отдельный домен — posobie16.gosuslugi.ru — для того, чтобы сделать форму максимально доступной, максимально легкой, понимая, что на нее будет достаточно высокая нагрузка», — пояснил Олег Качанов.
Сейчас Минкомсвязи проводит комплекс работ по созданию дополнительной мощности портала, стабилизации его работы и максимально легкому доступу пользователей на форму подачи заявлений на данную услугу.
Видео дня. Правительство утвердило дополнительные выплаты детям
ТК «Звезда»: последние новости
Россиянам рассказали, что делать с плохой кредитной историей Россиянам рассказали, что делать с плохой кредитной историей В России появился новый вид мошенничества с кредитными историями В России появился новый вид мошенничества с кредитными историями Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей
Комментарии
Личный счет , Владимир Путин , Минкомсвязи РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне будут зарабатывать по-новому благодаря пандемии
Россияне будут зарабатывать по-новому благодаря пандемии
Мир оказался на грани масштабной газовой войны
Мир оказался на грани масштабной газовой войны
Рубль не устоял под натиском нефти
Рубль не устоял под натиском нефти
Риелторы раскрыли секреты долгой продажи квартир
Риелторы раскрыли секреты долгой продажи квартир
Китай отменит пошлины на часть импорта из США
Китай отменит пошлины на часть импорта из США
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
01:11
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
Компании
Число безработных в России резко выросло
03:12
Число безработных в России резко выросло
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение