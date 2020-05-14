Как писал «Рамблер», 11 мая правительство утвердило дополнительные выплаты на детей, предложенные президентом Владимиром Путиным . С 1 июня россияне с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно смогут получить единовременную выплату в десять тысяч рублей на каждого ребенка. Подать заявку на господдержку на сайте госуслуг можно до 1 октября 2020 года, также оформить выплату можно через МФЦ или ПФР.

«Советую подавать заявку через два дня, так как сейчас портал госуслуг перегружен», — заявил собеседник агентства.

По его словам, из-за наплыва пользователей портал «не работает в полном объеме».

Накануне Путин раскритиковал министерства из-за проблем с оформлением выплат на детей. Президент отметил, что на следующий день после объявления о дополнительных выплатах заявки на портале госуслуг оставили более миллиона человек, портал не справился с нагрузкой. Путин отметил, что в итоге министерству связи удалось наладить работу сайта.