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Десять тысяч на детей: россиянам дали совет по выплатам 

Мария Иванова и ещё 45 1 час назад
В Пенсионном фонде России (ПФР) считают, что подавать заявление на дополнительные детские выплаты стоит не раньше 15 мая. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на источник в ПФР.
Как писал «Рамблер», 11 мая правительство утвердило дополнительные выплаты на детей, предложенные президентом Владимиром Путиным. С 1 июня россияне с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно смогут получить единовременную выплату в десять тысяч рублей на каждого ребенка. Подать заявку на господдержку на сайте госуслуг можно до 1 октября 2020 года, также оформить выплату можно через МФЦ или ПФР.
«Советую подавать заявку через два дня, так как сейчас портал госуслуг перегружен», — заявил собеседник агентства.
По его словам, из-за наплыва пользователей портал «не работает в полном объеме».
Накануне Путин раскритиковал министерства из-за проблем с оформлением выплат на детей. Президент отметил, что на следующий день после объявления о дополнительных выплатах заявки на портале госуслуг оставили более миллиона человек, портал не справился с нагрузкой. Путин отметил, что в итоге министерству связи удалось наладить работу сайта.
Комментарии 32
Личный счет , Видео , Владимир Путин , Пенсионный фонд РФ
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