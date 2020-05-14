Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет включительно лучше с 15 мая. Об этом пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).

"Советую подавать заявку (на получение выплат. — Прим. Ред.) через два дня, так как сейчас портал госуслуг перегружен и не работает в полном объеме", — заявил собеседник.

Ранее президент Владимир Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, поскольку портал госуслуг не справился с объемом обращений.

Минкомсвязи отметили, что на следующий день после объявления о новых мерах поддержки во время эпидемии коронавируса на сайт обратились более 17 миллионов пользователей, они подали более двух миллионов заявлений на получение пособия, что в десять раз превысило среднюю нагрузку за апрель.

С 1 июня семьям с детьми от трех до 15 лет включительно должны единоразово выплатить по десять тысяч рублей на каждого ребенка, имеющего российское гражданство. Для получения выплаты достаточно подать заявление через портал госуслуг, отделение Пенсионного фонда или МФЦ. На рассмотрение отводится пять дней. Обратиться за выплатой можно до 1 октября.