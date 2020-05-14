Россиянам стали давать меньше денег на ипотеку

Средний размер выдаваемого в России ипотечного кредита в апреле упал на 10% по сравнению с показателями прежних месяцев.

Сейчас средняя сумма ипотеки — 2,48 млн рублей, что на 9,3% ниже, чем в марте. До сих пор эти показатели постепенно росли, передаёт РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». При этом стоимость квадратного метра жилья в России выросла в апреле на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Кредитные организации постепенно ужесточают требования к потенциальным заёмщикам, а также поднимают размер первоначального ипотечного взноса, рассказала директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. По мнению гендиректора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина , размер первого взноса — лишь одна из причин снижения средней суммы ипотеки. На ситуацию, считает эксперт, повлияла также смена предпочтений заёмщиков, которые стали ориентироваться на более бюджетные квартиры.