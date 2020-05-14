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Банки РФ сократили средний размер ипотечного кредита 

News.ru и ещё 4 2 часа назад
Россиянам стали давать меньше денег на ипотеку
Фото: РИА Новости
Средний размер выдаваемого в России ипотечного кредита в апреле упал на 10% по сравнению с показателями прежних месяцев.
Сейчас средняя сумма ипотеки — 2,48 млн рублей, что на 9,3% ниже, чем в марте. До сих пор эти показатели постепенно росли, передаёт РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». При этом стоимость квадратного метра жилья в России выросла в апреле на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем.
Кредитные организации постепенно ужесточают требования к потенциальным заёмщикам, а также поднимают размер первоначального ипотечного взноса, рассказала директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. По мнению гендиректора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, размер первого взноса — лишь одна из причин снижения средней суммы ипотеки. На ситуацию, считает эксперт, повлияла также смена предпочтений заёмщиков, которые стали ориентироваться на более бюджетные квартиры.
Как писал NEWS.ru ранее, Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3 процентных пункта при регистрации сделок в электронном виде. Эта возможность будет доступна с 12 мая до 30 июня 2020 года. Максимальный дисконт при использовании сервисов «ДомКлик» от Сбербанка составит 0,6 процентных пункта, следует из пресс-релиза кредитной организации.
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Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Ставки по ипотеке , Ипотека , Олег Лагуткин , Сбербанк России , РБК
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