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Банки значительно снизили размер ипотеки 

Артём Кульша и ещё 5 1 час назад
Россиянам стали давать меньше денег на ипотеку
Фото: РИА Новости
Средний размер ипотечного кредита рухнул почти на 10% после почти двух лет роста. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Средний размер ипотечного кредита, как сообщал «Рамблер», согласно статистике бюро кредитных историй «Эквифакс», рос в течение по меньшей мере двух последних лет, не считая незначительного сокращения в июле-августе 2019 года.
В апреле 2020-го, согласно предварительной статистике «Эквифакса», средний размер ипотечного кредита снизился на 9,3% по сравнению с мартом — до 2,48 миллиона рублей, уровня начала 2019 года.
По данным Объединенного кредитного бюро, средний размер ипотечного кредита снизился в апреле на 9,6% до 2,26 миллиона рублей, согласно подсчетам Национального бюро кредитных историй — на 8% до 2,39 миллиона рублей.
В Сбербанке, Абсолют банке, Промсвязьбанке и банках ВТБ, Дом.РФ, «Уралсиб» и «Открытие» подтвердили снижение среднего размера ипотечного кредита, в МКБ и банке «Санкт-Петербург» — нет.
По мнению Екатерины Щурихиной из рейтингового агентства «Эксперт РА», снижение среднего размера ипотечного кредита может быть вызвано действиями банков из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 — пересмотром условий по заявкам и повышением требований к первоначальному взносу.
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Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Ставки по ипотеке , Ипотека , Григорий Березкин , Абсолют Банк , Банк ВТБ , Банк "Санкт-Петербург" , Сбербанк России , Промсвязьбанк
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