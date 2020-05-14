Россиянам стали давать меньше денег на ипотеку

Средний размер ипотечного кредита рухнул почти на 10% после почти двух лет роста. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Средний размер ипотечного кредита, как сообщал «Рамблер», согласно статистике бюро кредитных историй «Эквифакс», рос в течение по меньшей мере двух последних лет, не считая незначительного сокращения в июле-августе 2019 года.

В апреле 2020-го, согласно предварительной статистике «Эквифакса», средний размер ипотечного кредита снизился на 9,3% по сравнению с мартом — до 2,48 миллиона рублей, уровня начала 2019 года.

По данным Объединенного кредитного бюро, средний размер ипотечного кредита снизился в апреле на 9,6% до 2,26 миллиона рублей, согласно подсчетам Национального бюро кредитных историй — на 8% до 2,39 миллиона рублей.

По мнению Екатерины Щурихиной из рейтингового агентства «Эксперт РА», снижение среднего размера ипотечного кредита может быть вызвано действиями банков из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 — пересмотром условий по заявкам и повышением требований к первоначальному взносу.