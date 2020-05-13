Подсчитаны траты россиян на маски и перчатки 

Международная аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza подсчитала траты россиян на маски и перчатки за время режима самоизоляции. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

По подсчетам авторов, строгое соблюдение требований властей большинства регионов и предписаний Роспотребнадзора может обойтись в среднем в четыре тысячи рублей в месяц при поездках на работу в обычном режиме.

Авторы исходили из необходимости покупать 90 одноразовых масок, 48 пар перчаток и пять флаконов санитайзера. На маски придется тратить по 2,6 тысячи рублей в месяц, на перчатки — 870 рублей, на санитайзеры — 570 рублей.

Расходы на соблюдение масочного режима составят около 18 процентов от всех ежемесячных потребительских трат среднестатистического россиянина, которые составляют 23 тысячи рублей, 66 процентов расходов на еду (6,6 тысячи рублей) и в 1,8 раза превышают траты на одежду и обувь.

В настоящее время в большинстве регионов России действует режим обязательного ношения масок, в некоторых субъектах, в том числе в Москве, жители должны дополнительно носить перчатки.