Сбербанк продлил срок действия своих карт 

Сбербанк продлевает с 13 мая обслуживание карт, срок действия которых истек, начиная с марта.

По этим картам доступны оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода, снятие наличных и операции по пополнению в банкоматах Сбербанка. Остальные операции по таким картам недоступны. Срок окончания обслуживания карт с истекшим сроком действия Сбербанк не уточняет.