Обнаружены десятки сайтов для «выплат» пособий на детей

В Сети появились десятки мошеннических сайтов, которые предлагают зарегистрироваться для выплат пособий на детей. Под предлогом проверки на выдачу пособий, мошенники собирают персональные данные пользователей или вынуждают их платить несуществующие штрафы и комиссии.

Начальник отдела безопасности «СёрчИнформ» Алексей Дроз рассказал «Коммерсанту», что его компании уладось насчитать около 30 новых доменов только в зоне.ru, которые эксплуатируют тему выплат детям. Среди названий есть домены с вариациями слов gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie, которые мошенники создают для того, чтобы вводить пользователя в заблуждение.

Замдиректора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко отмечает, что обнаружил более 70 подобных ресурсов. По его словам, некоторые подобные сайты используются для кражи персональных данных или логина и пароля для входа на официальный портал, другие задействованы в мошеннических схемах с выплатами.

Дрозд отмечает, что пока многие сайты не заполены, так как мошенники готовятся «отзеркалить» дизайн оригинального сайта, когда будет ясность с его наполнением.

Минкомсвязи отметили, что на данный момент на официальном сайте госуслуг оформляется более двух тысяч заявлений в минуту только по новым выплатам на детей.